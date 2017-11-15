Роскачество: белгородские сосиски качественные и безопасные

Так, эксперты Роскачества нашли в шести торговых марках из 30 посторонний ингредиент – куриное мясо. Шкурки или фрагменты костей и хрящей обнаружены в шести брендах: «Атяшево», «Мясная губернская компания», «Папа может», «Стародворские колбасы» («Вязанка»), «Царицыно» и «Черкизово». У торговых марок «Папа может» и «Черкизово» на маркировке было указано их наличие: «мясо птицы механической обвалки», у марки «Стародворские колбасы» («Вязанка») указано наличие белкового стабилизатора (свиные шкурки, вода). У шести брендов обнаружен в составе крахмал, допустимый ГОСТом, но запрещённый Знаком качества