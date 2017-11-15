Хозяйка большегруза из Дагестана выплатит 156 тысяч рублей белгородскому управлению автодорог

Во время весеннего ограничения движения по региональным и межмуниципальным дорогам фура перевозила груз с превышением массы и нагрузки на ось машины.

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