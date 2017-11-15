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Хозяйка большегруза из Дагестана выплатит 156 тысяч рублей белгородскому управлению автодорог

15 ноября 2017, 17:53
Во время весеннего ограничения движения по региональным и межмуниципальным дорогам фура перевозила груз с превышением массы и нагрузки на ось машины.

Нарушение выявили на передвижном посту весового контроля на 214-м км трассы Белгород – Алексеевка.

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области пыталось урегулировать вопрос в досудебном порядке, но владелица машины не компенсировала вред областному хозяйству, поэтому чиновники подали иск в суд.

Суд удовлетворил претензию управления и взыскал с нарушительницы 156 тысяч рублей в счёт компенсации вреда автодорогам области, сообщает пресс-служба областного департамента строительства и транспорта.

#Новости#Большегруз#Голосование по Конституции#Общество
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