Хозяйка большегруза из Дагестана выплатит 156 тысяч рублей белгородскому управлению автодорог

Нарушение выявили на передвижном посту весового контроля на 214-м км трассы Белгород – Алексеевка.
Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области пыталось урегулировать вопрос в досудебном порядке, но владелица машины не компенсировала вред областному хозяйству, поэтому чиновники подали иск в суд.
Суд удовлетворил претензию управления и взыскал с нарушительницы 156 тысяч рублей в счёт компенсации вреда автодорогам области, сообщает пресс-служба областного департамента строительства и транспорта.