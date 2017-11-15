Гастроном вспыхнул ранним утром в Прохоровке

Так, около 23:30 в Старооскольском городском округе в микрорайоне Лебединец загорелась одна из квартир пятиэтажки. Возгорание произошло в трёхкомнатной квартире на пятом этаже. В результате пожара сгорела мебель, а стены и потолок закопчены по всей площади квартиры. Для ликвидации пожара были привлечены дежурные караулы муниципальной пожарно-спасательной части № 59, пожарно-спасательных частей № 6 и № 7. Они эвакуировали из дома по лестничным маршам 20 человек.