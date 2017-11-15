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Более 2000 призывников Белгородской области отправятся служить этой осенью

15 ноября 2017, 14:18
Они пополнят ряды западного военного округа, Президентский полк России и Национальную гвардию. 40 будущих солдат проводили сегодня, 15 ноября, в Центре молодёжных инициатив.

В армию хотел идти изначально. Закончил 11 классов, отучился в Белгородском ГАУ, а после решил служить. В дальнейшем хочу остаться на контракт, в моей семье не было военных, буду первым, а пока пройду срочную службу в рядах Национальной гвардии. Николай Торопчин

призывник

Ряды Нацгвардии пополнил и ещё один срочник Илья Осипов: «К военной службе душа лежала давно. После того, как окончил школу, решил год поработать, а после поступить в военное училище в Серпухове, но там не было набора. Поэтому сначала схожу в армию, а потом уже решу, что дальше делать».

В канун Всероссийского дня призывника, который празднуют 15 ноября, региональный военный комиссариат организовал комплекс мероприятий не только в Белгороде, но и во всех муниципальных образованиях области.

Подобные встречи проводятся во всех субъектах Российской Федерации. Мы чествуем молодёжь, которая уходит отдавать долг Родине. Отмечая такие календарные даты, мы повышаем престиж военной службы и уважение к солдатам. Валерий Гончаров

начальник отдела подготовки граждан к военной службе военного комиссариата Белгородской области

На торжественной отправке к будущим солдатам обратились со словами напутствия представители духовенства, областного военкомата, управления молодёжной политики и ветеран Великой Отечественной войны Александр Гончак.

Сегодня ваше детство закончилось, и вы отправляетесь во взрослую жизнь. Я уверен, вы справитесь с любыми трудностями и докажете своё мужество, будете служить добросовестно и прилежно, чтобы сполна отдать свой долг нашей Отчизне. Александр Гончак

ветеран Великой Отечественной войны

Завершили мероприятие торжественной клятвой призывника Белгородской области.

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