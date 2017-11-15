Более 2000 призывников Белгородской области отправятся служить этой осенью

Ряды Нацгвардии пополнил и ещё один срочник Илья Осипов: «К военной службе душа лежала давно. После того, как окончил школу, решил год поработать, а после поступить в военное училище в Серпухове, но там не было набора. Поэтому сначала схожу в армию, а потом уже решу, что дальше делать».