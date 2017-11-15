Белгородские энергетики выделили три 11-метровые стойки для создания новых гнёзд аистов

Сегодня в селе Городище уже три аистовых гнезда, для постройки которых на улице Раздольной у дома священника отца Василия энергетики выделили три 11-метровые железобетонные стойки. Организаторы вместе с ребятами из Городищенской средней школы в дополнение к гнёздам сделали 24 скворечника. Сельские жители надеются, что к весне к трём имеющимся добавятся ещё три новых гнезда, и аистовое поселение преобразуется в колонию.