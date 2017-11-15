Бал-маскарад «Ночь перед Рождеством» соберёт средства на лечение 7-летней девочки

В этом году наша юная гостья вместе с десятками пар окажется героями всеми любимой истории об отважном Вакуле и рождественских чудесах. Мы напомним себе, что, несмотря на все трудности, даже магические, можно достичь цели и исполнить чью-то мечту. Сюрпризы и особенности бала раскрывать не хочется: участники и гости всё увидят сами совсем скоро! Дмитрий Тупейко координатор белгородской региональной общественной организации «Новое поколение»