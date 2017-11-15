Александр Гнедых отправлен в отставку

Местное самоуправление решается гражданами путём референдума и путём прямого волеизъявления через выборные органы местного самоуправления. А вы, депутаты, не относитесь к органам местного самоуправления, вы относитесь к представительному органу. И не забывайте, что в 2007 году на старооскольской земле на референдуме проголосовали, как они будут выбирать главу – путём прямого волеизъявления на открытых выборах. И кто дал право депутатам облдумы отменять референдум, который не имел срока давности? Александр Гнедых