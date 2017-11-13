Закладка на 228 статье УК, или Тайники со смертью

Итак, недолго думая, вбиваем в поисковике кодовую фразу. Вверху списка – сразу два сайта явно по теме. Но зайти на них не получилось – заблокированы, как и все на первых страницах поиска. В названии одного из них имеется контакт из одного мессенджера (программы для обмена мгновенными сообщениями – прим. ред.). По нему находим информацию о том, что можно купить — весьма подробный и широкий ассортимент, по какой цене, и даже «отзывы покупателей». Следуем предложенной инструкции, указывая регион и как желаемое место доставки — тот самый район, о котором нам пишут возмущённые жители. На злополучной улице Орлова в Белгороде нам сразу предложили два места: «чтобы вы быстрее смогли забрать». После чего прислали номер киви-кошелька для оплаты.