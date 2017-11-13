«Тепличный Комплекс Белогорья» был отмечен российским Знаком качества

Сегодня наши граждане, покупая ту или иную продукцию, хотят быть уверенными, что это качественно, что это не вредно для здоровья, что государство, поставив свой знак, отвечает за качество продукции. Хочу поблагодарить министерство торговли за то, что они восстановили Знак качества, подошли к этому очень неравнодушно. Валентина Матвиенко