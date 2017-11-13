Сайт «Миротворец» внёс в базу данных сведения о восьми журналистах Белгородской области

Можно сказать, что внесение в базу данных «Миротворца» – комплимент молодым журналистам, теперь они могут говорить об этом в своём резюме. Конечно, это недружественный шаг в отношении наших СМИ, при этом он является абсолютно бессмысленным. Уверена, что данное событие никак не повлияет на работу форума «Таврида»». Наталья Костенко