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О дальнейшем развитии Белгорода жителям расскажут на бесплатных лекциях

13 ноября 2017, 12:04
С 29 ноября по 3 декабря для горожан проведут бесплатные лекции и покажут кино о потенциале города и идеях, которые меняют повседневную жизнь.

Проект организовал Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» совместно с областным правительством и департаментом строительства и транспорта.

Российские и зарубежные архитекторы, предприниматели, городские активисты поделятся опытом преобразования пространств и создания городских проектов в России.

К участию приглашаются все желающие. Мероприятия пройдут в студенческом дворце культуры БГТУ им. В. Г. Шухова. Участие бесплатное, но для этого нужно предварительно зарегистрироваться. Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте и на странице мероприятия в сети ВКонтакте.

#Новости#Институт «стрелка»#Мастер-класс#Кино#БГТУ им. Шухова#Лекции#Архитекторы#Наука
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