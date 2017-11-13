О дальнейшем развитии Белгорода жителям расскажут на бесплатных лекциях

К участию приглашаются все желающие. Мероприятия пройдут в студенческом дворце культуры БГТУ им. В. Г. Шухова. Участие бесплатное, но для этого нужно предварительно зарегистрироваться. Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте и на странице мероприятия в сети ВКонтакте.