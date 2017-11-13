«Белогорье» вырвало победу у кемеровского «Кузбасса»

Несмотря на трансляцию футбольного матча между сборными России и Аргентины в зале «Космоса» болельщиков было много. В первом сете команды играли с переменным успехом. Сначала вёл «Кузбасс», после двух очков Николая Николова белгородцы сравняли счёт – 5:5. Однако потом у «львов» начались проблемы в приёме. Соперники сразу же этим воспользовались – 6:11.