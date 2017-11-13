АО «Газпром газораспределение Белгород» восстановило газоснабжение жилых домов по улице Королёва в Белгороде

В соответствии с законодательством, при намерении производить работы в охранной зоне газораспределительной сети организации обязаны не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ пригласить представителя филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» на место производства работ для обозначения трассы газопровода и осуществления контроля за соблюдением мер по обеспечению сохранности газораспределительной сети.