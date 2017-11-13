Антиювенальный одиночный пикет прошёл в Белгороде

Опека действует не сама по себе, а в интересах определённых третьих кругов: некоммерческих организаций, платных усыновителей. У нас сложилась практика, что опека изымает на всякий случай, а потом разбирается месяц, два, три, родителей гоняет по справкам, ребёнок находится в центре содержания, как в тюрьме. Мы боимся, что такие случаи получат широчайшее одобрение. Наши эксперты, юристы ходят по судам, особенно в резонансных случаях, и доказывают, что по такой статье то-то и то-то делать нельзя, суд принимает нашу сторону, и ребёнка возвращают. Но из-за постановления Верховного суда они не будут принимать нашу сторону. Заседание будет завтра. Это наш единственный способ повлиять на Верховный суд. У нас по всей стране сегодня и завтра проходят одиночные пикеты. Владимир Молибога