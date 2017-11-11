Заплати налоги – и не спи спокойно: к чему приведёт массовая блокировка счетов банками

Порой возникают сомнения в компетенции людей, принимающих решения по блокировке счетов. Какой-то посредник через пятое колено оказался нечистоплотен – ты в «чёрном списке». Снял наличные, чтобы расплатиться – ты в «чёрном списке». Идёшь открывать счёт в другом банке – отказывают потому, что ты уже в «чёрном списке». И тебе же предстоит в короткое время доказать, что ты «не верблюд» – 500 бумажек собрать и за себя, и за всех клиентов отчитаться. Поневоле задумаешься о серых схемах... Белгородский предприниматель