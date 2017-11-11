Спектакль «Идиот» поставила белгородская драма

В спектакле присутствует много достоевских символов, в том числе и мёртвый Иисус, точнее распятый – Настасью Филипповну поднимают на руки и уносят после её решения ехать с Парфёном Рогожиным. Расплата ли это за её грехи или расплата за спасение (за то, что не погубила чистую душу настоящего человека) князя Мышкина, зритель решит в конце постановки. Подсказкой будет лишь библейский огонь, в который уйдут все герои, кроме князя Льва Николаевича. Кольцевая композиция постановки также сработает на образность.