Бесплатное медицинское обследование в Белэкспоцентре прошли более 500 белгородцев

Настя рассказала, что заинтересовалась этой темой, когда заметила, что от выбора продуктов питания меняется её собственное самочувствие. Девушка провела настоящее исследование на эту тему, подключила к нему учащихся восьмого класса, опросила ребят по поводу их пищевых пристрастий, выяснила у медицинского работника школы, сколько детей страдает болезнями пищеварения и имеет лишний или недостаточный вес. Собрав интересный практический материал, она смогла на основе существующих современных методик выяснить соотношение жира и мышечной массы в организме конкретных людей в соответствии с их весом и подобрать правильный калораж для одноклассников. Благодаря её помощи один подросток похудел на четыре килограмма за полгода, а другой смог нормализовать свой вес.