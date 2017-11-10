В самом большом селе Старооскольского горокруга открылся второй ФАП, построенный на средства фонда «Поколение»

Современный модульный ФАП будет построен в кратчайшие сроки и оснащён по ГОСТу всем необходимым оборудованием для приёма пациентов и оказания первой медицинской помощи. По словам врача общей практики Татьяны Мишустиной, он будет обслуживать территорию, на которой проживают 1813 человек, из которых 313 – дети.
Ещё пару лет назад на территории округа было 32 фельдшерско-акушерских пункта, многие из которых находились в ветхих, старых деревенских домиках, где было полное несоответствие санитарным нормам и требованиям для размещения объекта медицинского назначения. Мы посчитали, что гораздо дешевле возводить модульные объекты, чем строить капитальные здания. Нашу идею поддержал фонд «Поколение». И теперь новые ФАПы появились уже в 18 сёлах Старооскольского городского округа. Александр Гнедых глава администрации Старооскольского горокруга
В новом ФАПе расположен смотровой кабинет, совмещённый с детским, кабинеты приёма пациентов, прививочный, процедурный, стерилизационная. Сюда приобрели бактерицидный облучатель, гинекологическое кресло, электронные весы для новорождённых, электрокардиограф, сердечный дефибриллятор и другое сертифицированное оборудование. Также здесь размещена фито-зона, где посетители могут попробовать травяные чаи.
На этой сельской территории проживают около 4000 человек, а его протяжённость – более 10 км. Поэтому здесь открылся второй ФАП, чтобы медицинская помощь была максимально приближена к жителям. Это уже 26 фельдшерско-акушерский пункт, построенный на средства фонда «Поколение» в Белгородской области, для их оснащения было приобретено более 5 000 единиц медицинского медоборудования, всего на эти цели фондом выделено 122 млн рублей. Алексей Мирошник помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча
По словам Алексея Демьяновича, в ближайшее время натерритории Старооскольского горокруга будет открыто ещё два фельдшерско-акушерскихпункта в сёлах Терехово и Преображенка.