В самом большом селе Старооскольского горокруга открылся второй ФАП, построенный на средства фонда «Поколение»

На этой сельской территории проживают около 4000 человек, а его протяжённость – более 10 км. Поэтому здесь открылся второй ФАП, чтобы медицинская помощь была максимально приближена к жителям. Это уже 26 фельдшерско-акушерский пункт, построенный на средства фонда «Поколение» в Белгородской области, для их оснащения было приобретено более 5 000 единиц медицинского медоборудования, всего на эти цели фондом выделено 122 млн рублей. Алексей Мирошник помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча