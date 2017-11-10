В борьбе со снегом белгородцы надеются только на себя

В конце октября погода успела удивить жителей области обильным снегопадом, туманом и сыростью. В связи с этим назревает вопрос: будут ли готовы улицы Белгорода к холодной и снежной зиме?
Для уверенности жителям Белгорода уже и показали, чем будут расчищать городские дороги, и рассказали, на каких улицах снег уберут в первую очередь. Обещали и организовать круглосуточное дежурствоводителей спецтехники с 1 ноября.
Однако непогода может застать врасплох в любой момент, поэтому ИА «Бел.Ру» поинтересовалось у читателей, достойно ли встретят белгородские коммунальщики холодную и снежную зиму? В результате мы выявили следующую картину.
50% опрошенных не верят всем обещаниям и собираются расчищать двор и откапывать машины только своими силами. Недоверие к белгородским коммунальщикам разделяют ещё 25% проголосовавших. Они считают, что службы плохо справляются со своей работой, и у них постоянно чего-то не хватает – либо людей, либо техники.
И только 13% респондентов вполне устраивает работа коммунальных служб. Они придерживаются мнения, что «уборщики» справлялись с сугробами раньше и в этом году тоже смогут. Такое же количество читателей пока не готовы оценить готовность коммунальщиков к зиме.
Примечательно, что среди респондентов не оказалось людей, надеющихся на глобальное потепление и на то, что зима будет тёплой, и конфликт сам себя исчерпает.
ИА «Бел.Ру» благодарит читателей и предлагает принять участие в новом опросе, посвящённом искусственным неровностям на дороге. На дорогах Белгорода всё чаще появляются «лежачие полицейские». Из-за их повсеместного внедрения нередко создаются пробки. Недавно, например, поступила жалоба на утренние пробки на улице Магистральной. А как вы относитесь к таким мерам ограничения скорости? Оставляйте свой голос на сайте в разделе «Голосование».