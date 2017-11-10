В борьбе со снегом белгородцы надеются только на себя

ИА «Бел.Ру» благодарит читателей и предлагает принять участие в новом опросе, посвящённом искусственным неровностям на дороге. На дорогах Белгорода всё чаще появляются «лежачие полицейские». Из-за их повсеместного внедрения нередко создаются пробки. Недавно, например, поступила жалоба на утренние пробки на улице Магистральной. А как вы относитесь к таким мерам ограничения скорости? Оставляйте свой голос на сайте в разделе «Голосование».