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Россияне не будут платить за установку счётчиков в квартирах

10 ноября 2017, 12:00
Устанавливать счётчики на газ, свет и воду обяжут поставщиков услуг.

С таким предложением выступили члены комитетов Госдумы по природным ресурсам и экономической политике.

Сегодня около 30% потребителей не имеют счётчиков. Из-за этого им приходится платить за услуги по повышенным тарифам. Хотя в установке счётчиков заинтересованы, прежде всего, сами поставщики услуг.

Поэтому в случае принятия законопроекта организации, поставляющие коммунальные услуги, обяжут устанавливать счётчики в квартирах потребителей. Инициативу уже поддержали Минэнерго и Минстрой. Законопроект должны рассмотреть в ноябре, сообщают «Известия».

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