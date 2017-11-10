Россияне не будут платить за установку счётчиков в квартирах

С таким предложением выступили члены комитетов Госдумы по природным ресурсам и экономической политике.
Сегодня около 30% потребителей не имеют счётчиков. Из-за этого им приходится платить за услуги по повышенным тарифам. Хотя в установке счётчиков заинтересованы, прежде всего, сами поставщики услуг.
Поэтому в случае принятия законопроекта организации, поставляющие коммунальные услуги, обяжут устанавливать счётчики в квартирах потребителей. Инициативу уже поддержали Минэнерго и Минстрой. Законопроект должны рассмотреть в ноябре, сообщают «Известия».