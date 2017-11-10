Пожарные спасли женщину из горящей кухни в Чернянке Белгородской области

Возгорание произошло в кухне жилого двухэтажного дома. В результате сгорел холодильник, закопчён потолок на кухне 8 м2, повреждено окно. Огнеборцы пожарно-спасательной части № 39 спасли женщину 1970 года рождения. Пожар они ликвидировали в 05:10. Предполагаемая причина случившегося – короткое замыкание в компрессоре холодильника. Сейчас устанавливается ущерб от случившегося.