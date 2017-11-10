Пожарные спасли женщину из горящей кухни в Чернянке Белгородской области

Возгорание произошло в кухне жилого двухэтажного дома. В результате сгорел холодильник, закопчён потолок на кухне 8 м2, повреждено окно. Огнеборцы пожарно-спасательной части № 39 спасли женщину 1970 года рождения. Пожар они ликвидировали в 05:10. Предполагаемая причина случившегося – короткое замыкание в компрессоре холодильника. Сейчас устанавливается ущерб от случившегося.
Ещё два пожара произошли вчера, 9 ноября, на территории Белгородской области. Так, в 10:40 в хуторе Петровский Ракитянского района загорелась крыша кирпичного жилого дома. Огонь повредил 16 м2 шиферной кровли по деревянной обрешётке. Возгорание ликвидировали в 11:20 дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 32 и № 33, добровольная пожарная дружина Хутора Петровский.
В селе Терехово Старооскольского городского округа по улице Школьной около 11 часов утра загорелся гараж. Сгорели вещи на площади 40 м2. С огнём боролись дежурный караул пожарно-спасательной части № 6 и добровольная пожарная дружина села Терехово. Пожар они ликвидировали в 11:45 минут.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС России, сейчас устанавливаются причины этих пожаров и ущерб от случившегося.