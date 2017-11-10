Материнский капитал на несуществующего ребёнка пыталась получить жительница Старого Оскола

13 октября 2016 года жительница Старого Оскола Белгородской области обратилась в местное отделение Пенсионного фонда с липовым свидетельством о рождении ребёнка для получения материнского капитала.
9 ноября того же года отделение приняло решение о выдаче сертификата на сумму 453 026 рублей. Мошенницу задержали при получении документа.
Старооскольский городской суд признал женщину виновной по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159..2 УК РФ. Ей назначили наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием из заработной платы в доход государства 10 %, сообщает областная прокуратура.