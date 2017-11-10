Массовые отключения света: Белгородэнерго провело внеплановые учения

В 9:35 на пульт диспетчера Белгородских электрических сетей поступил звонок о сбитой трактором опоре ВЛ 110 кВ в районе ПС «Восточная» в областном центре. Водитель остался жив, но падение опоры и обрыв проводов привели к выходу из строя двух линий электропередачи 110 кВ. К месту происшествия для осмотра и оперативных переключений тут же выехала бригада ОВБ. К 13:45 уже была восстановлена схема нормального режима сети 110 кВ. А к 14:00 штаб Белгородэнерго получил информацию о восстановлении нарушенного стихией электроснабжения на всей территории области.