Массовые отключения света: Белгородэнерго провело внеплановые учения

Учения прошли совместно с ГУ МЧС РФ по Белгородской области, филиалом АО «СО ЕЭС» Курское РДУ, филиалом ПАО «Квадра» – «Белгородская генерация», органами местного самоуправления во взаимодействии с региональным Штабом по обеспечению безопасности энергоснабжения.
По программе учений утром 9 ноября произошёл резкий скачок температуры – с -20 до нуля градусов, ветер усилился до 20 м/с. Налипание мокрого снега на провода и ураганные порывы до 27-30 м/c привели к аварийному отключению 95 ВЛ и 452 трансформаторных подстанций 6-10 кВ в городе Белгороде, Белгородском, Валуйском и Губкинском районах области. Без электроснабжения остались 14 школ, 8 детских садов, 22 котельных, 10 КНС, Горводоканал, областной тубдиспансер, другие социальные объекты и порядка 50 тысяч жителей региона.
Ситуацию взяли под контроль штаб Белгородэнерго и штаб по обеспечению безопасности энергоснабжения Белгородской области. В филиале был введён особый режим работы, предусматривающий мобилизацию необходимых сил и средств для восстановления электроснабжения потребителей. Количество работающих бригад было увеличено до 23-х.
Энергетики оперативно приступили к восстановлению электроснабжения по резервным схемам. Для подключения социально значимых объектов задействовали 6 передвижных резервных источников электроснабжения (РИСЭ). Уже к 10:00 от РИСЭ были запитаны котельные в Белгороде, Валуйском и Губкинском районах, узловая КНС в Белгородском районе.
В 9:35 на пульт диспетчера Белгородских электрических сетей поступил звонок о сбитой трактором опоре ВЛ 110 кВ в районе ПС «Восточная» в областном центре. Водитель остался жив, но падение опоры и обрыв проводов привели к выходу из строя двух линий электропередачи 110 кВ. К месту происшествия для осмотра и оперативных переключений тут же выехала бригада ОВБ. К 13:45 уже была восстановлена схема нормального режима сети 110 кВ. А к 14:00 штаб Белгородэнерго получил информацию о восстановлении нарушенного стихией электроснабжения на всей территории области.
Заместитель генерального директора - директора филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» Сергей Демидов пояснил, что важнейшей задачей учений стала отработка взаимодействия энергетиков с представителями правительства области, органами местного самоуправления, специалистами Системного оператора, ГУ МЧС РФ, филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Черноземное предприятие МЭС и филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация». Все поставленные задачи выполнены. Аварийные службы ещё раз продемонстрировали консолидированные умелые действия и полную готовность к ликвидации технологических нарушений, вызванных неблагоприятными погодными явлениями, если таковые будут этой зимой.