Из 155 товаров с российским Знаком качества 12 выпускают в Белгородской области

Очень важно, что среди победителей всё больше высокотехнологичных компаний. Строго говоря, наверное, все сегодняшние лауреаты так или иначе высокие технологии в своей работе используют. И это действительно императив, это действительно веление времени, без этого никакой конкурентоспособности, а стало быть, никаких доходов не может быть в современной экономике.Дмитрий Медведев