Из 155 товаров с российским Знаком качества 12 выпускают в Белгородской области

Почти год с небольшим, как наш регион один из первых заключил соглашение с автономной некоммерческой организацией «Система качества». В рамках этого соглашения с марта мы реализуем соответствующий план мероприятий. Отрадно сказать, что мы одна из успешных областей России в рамках этого сотрудничества. Из 155 отечественных товаров 12 товаров произведено на территории Белгородской области. Олег Абрамов
заместитель губернатора Белгородской области, начальник департамента экономического развития региона
Белгородская область проявила себя как самый «мясной» регион России и отличилась производством масла и майонеза. Премию в области качества за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества получило ОАО «Эфирное», один из ключевых активов ГК «ЭФКО». Награду вручил председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Очень важно, что среди победителей всё больше высокотехнологичных компаний. Строго говоря, наверное, все сегодняшние лауреаты так или иначе высокие технологии в своей работе используют. И это действительно императив, это действительно веление времени, без этого никакой конкурентоспособности, а стало быть, никаких доходов не может быть в современной экономике.Дмитрий Медведев
председатель правительства Российской Федерации
Кроме Белгородской области в списке эффективных регионов этого года Владимирская, Рязанская, Новгородская и Саратовская области, Республика Татарстан, Ставропольский край, Санкт-Петербург и Москва, сообщили в пресс-службе Роскачества.
Отметим, что в этом году было подано рекордное число заявок – 280 из 61 региона. Это почти в шесть раз больше, чем в 2016 году.
Предполагается, что с 2018 года премия будет интегрирована в Европейскую премию по качеству.