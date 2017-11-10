Группе из 18 «закладчиков» вынесли приговоры в Старом Осколе Белгородской области

С декабря 2015-го по сентябрь 2016 года преступники сбывали синтетические наркотики в интернете.
Осуждённые – мужчины от 19 до 43 лет. Среди них 6 граждан Украины, 8 – из Молдовы, остальные из Белгородской области. Всё началось с того, что мужчины откликнулись на объявление о работе в интернете. Им предлагали вакансию курьера по доставке мелких товаров с заработной платой от 100 тыс. до 300 тыс. рублей в месяц, оплатой проживания и проезда.
По факту все мужчины выступали в роли закладчиков: получали адреса, делили крупную партию на мелкие и осуществляли «закладки», при этом всё зафиксировав на камеру. Для конспирации один раз в неделю они меняли съёмную квартиру, не пользовались одним и тем же такси.
Старооскольский городской суд вынес в отношении группы преступников приговор по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Всем участникам назначено наказание в виде лишения свободы от 7 до 14 лет в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.