Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Группе из 18 «закладчиков» вынесли приговоры в Старом Осколе Белгородской области

10 ноября 2017, 16:52
При задержании правоохранители изъяли более 3 кг синтетических наркотиков, которые предназначалась для дальнейшего сбыта.

С декабря 2015-го по сентябрь 2016 года преступники сбывали синтетические наркотики в интернете.

Осуждённые – мужчины от 19 до 43 лет. Среди них 6 граждан Украины, 8 – из Молдовы, остальные из Белгородской области. Всё началось с того, что мужчины откликнулись на объявление о работе в интернете. Им предлагали вакансию курьера по доставке мелких товаров с заработной платой от 100 тыс. до 300 тыс. рублей в месяц, оплатой проживания и проезда.

По факту все мужчины выступали в роли закладчиков: получали адреса, делили крупную партию на мелкие и осуществляли «закладки», при этом всё зафиксировав на камеру. Для конспирации один раз в неделю они меняли съёмную квартиру, не пользовались одним и тем же такси.

Старооскольский городской суд вынес в отношении группы преступников приговор по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Всем участникам назначено наказание в виде лишения свободы от 7 до 14 лет в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

#Новости#Наркотики#Старый Оскол#Приговор суда#Закладчики#Синтетические наркотики#Голосование по Конституции#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18