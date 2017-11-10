Группе из 18 «закладчиков» вынесли приговоры в Старом Осколе Белгородской области

Осуждённые – мужчины от 19 до 43 лет. Среди них 6 граждан Украины, 8 – из Молдовы, остальные из Белгородской области. Всё началось с того, что мужчины откликнулись на объявление о работе в интернете. Им предлагали вакансию курьера по доставке мелких товаров с заработной платой от 100 тыс. до 300 тыс. рублей в месяц, оплатой проживания и проезда.