Белгородских подростков втягивают в мошенничество под видом благотворительности

В общественном транспорте горожане часто видят подростков, которые просят жертвовать деньги якобы на лечение детей. В регионе же появились фонды, на которые работают несовершеннолетние, и после они не отчитываются, на что ушли деньги. По словам члена Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ и председателя ОО «Скорая молодёжная помощь» Антона Андросова, есть данные, что часть пожертвований такие волонтёры прикарманивают. Постепенно это становится основным источником их дохода, ради такой «работы» подростки пропускают учёбу, занимаются криминалом.