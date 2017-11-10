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Белгородских подростков втягивают в мошенничество под видом благотворительности

10 ноября 2017, 09:32
Благотворители, общественники и чиновники обсудили эту проблему на круглом столе в областной научной библиотеке.

В общественном транспорте горожане часто видят подростков, которые просят жертвовать деньги якобы на лечение детей. В регионе же появились фонды, на которые работают несовершеннолетние, и после они не отчитываются, на что ушли деньги. По словам члена Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ и председателя ОО «Скорая молодёжная помощь» Антона Андросова, есть данные, что часть пожертвований такие волонтёры прикарманивают. Постепенно это становится основным источником их дохода, ради такой «работы» подростки пропускают учёбу, занимаются криминалом.

Глава Ассоциации социально значимых НКО «Доброе Белогорье» Евгения Кондратюк утверждает, что порядочные организации «не собирают деньги на улицах и в общественном транспорте» с помощью несовершеннолетних волонтёров.

В школах учащимся и их родителям уже рассказали об уловках мошенников на тематических собраниях.

Участники обсуждения предложили изменить законодательство о благотворительности, в том числе запретить сбор средств в общественном транспорте. Резолюцию передадут в городскую администрацию, областное правительство и Госдуму, сообщает пресс-служба БРОО «Святое Белогорье против детского рака».

#Новости#Мошенничество#Благотворительность#Общество
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