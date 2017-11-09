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Знаком «Белгородское качество» отметили лучшие предприятия региона

9 ноября 2017, 17:26
Церемонию награждения приурочили ко Всемирному дню качества.

Итоги конкурса качества продукции и услуг «Белгородское качество» подвели сегодня в бизнес-пространстве «Контакт».

Победителями в номинации «Продовольственные товары» стали:

- ООО КРЦ «ЭФКО-Каскад»

- ООО «Белгородские гранулированные корма»

- ОАО «Белгородские молочные продукты»

- ООО «Ровеньки-маслосырзавод»

- ООО «МПЗ Агро-Белогорье»

- ОАО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ»

- ОАО «Белвино»

- ООО «ПК «Старая крепость»

- ЗАО «КапиталАгро»

- ОАО «Шебекинский маслозавод»

- ООО «Белые горы»

- ООО «Белянка»

- ООО «Русагро-Белгород»

- ОГАУЗ «Санаторий "Красиво»

В номинации «Услуги для населения»:

- ОГАУЗ «Санаторий "Красиво»

- ИП Ямщинская Е.В. (РК «ЗИМА»)

- ООО «Отель менеджмент» (Ресторан «ВОЯЖ»)

- ИП Черных Е.В. (Ресторан «ЭльХаус»)

- ИП Лысенко Л.А. (Центр красоты «Лик»)

- ИП Артеменко В.А.(Химчистка-прачечная «Аквастиль»)

- ИП Саян Н.И. (Кафе «Семейный очаг»)

В номинации «Строительные материалы»:

- ОАО «БЕЛАЦИ»

- ОАО «Завод ЖБК-1»

В номинации «Продукция производственно-технического назначения»:

- ОАО «ЭФКО»

- ООО «АСК»

В номинации: «Промышленные товары для населения»:

- ООО «Слюдяная фабрика»

- ООО БЮЗ «Арт-КАРАТ».

Победителей наградили дипломами и благодарственными письмами.

Помимо этого, на торжественной церемонии вручили сертификат «Система поддержания качества российской продукции» белгородской швейной фабрике «Россиянка», сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, что 14 белгородских товаров также участвуют в финале конкурса «100 лучших товаров России».

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