Знаком «Белгородское качество» отметили лучшие предприятия региона

Итоги конкурса качества продукции и услуг «Белгородское качество» подвели сегодня в бизнес-пространстве «Контакт».
Победителями в номинации «Продовольственные товары» стали:
- ООО КРЦ «ЭФКО-Каскад»
- ООО «Белгородские гранулированные корма»
- ОАО «Белгородские молочные продукты»
- ООО «Ровеньки-маслосырзавод»
- ООО «МПЗ Агро-Белогорье»
- ОАО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ»
- ОАО «Белвино»
- ООО «ПК «Старая крепость»
- ЗАО «КапиталАгро»
- ОАО «Шебекинский маслозавод»
- ООО «Белые горы»
- ООО «Белянка»
- ООО «Русагро-Белгород»
- ОГАУЗ «Санаторий "Красиво»
В номинации «Услуги для населения»:
- ОГАУЗ «Санаторий "Красиво»
- ИП Ямщинская Е.В. (РК «ЗИМА»)
- ООО «Отель менеджмент» (Ресторан «ВОЯЖ»)
- ИП Черных Е.В. (Ресторан «ЭльХаус»)
- ИП Лысенко Л.А. (Центр красоты «Лик»)
- ИП Артеменко В.А.(Химчистка-прачечная «Аквастиль»)
- ИП Саян Н.И. (Кафе «Семейный очаг»)
В номинации «Строительные материалы»:
- ОАО «БЕЛАЦИ»
- ОАО «Завод ЖБК-1»
В номинации «Продукция производственно-технического назначения»:
- ОАО «ЭФКО»
- ООО «АСК»
В номинации: «Промышленные товары для населения»:
- ООО «Слюдяная фабрика»
- ООО БЮЗ «Арт-КАРАТ».
Победителей наградили дипломами и благодарственными письмами.
Помимо этого, на торжественной церемонии вручили сертификат «Система поддержания качества российской продукции» белгородской швейной фабрике «Россиянка», сообщает пресс-служба областного правительства.
Напомним, что 14 белгородских товаров также участвуют в финале конкурса «100 лучших товаров России».