Поединки хоров в Белгороде соберут на одной сцене 450 голосов со всей России

В финал попали победители региональных отборочных этапов. Хор народной песни городского Центра народного творчества «Сокол» представит Белгородскую область в этом году.
Среди участников конкурса нет профессиональных исполнителей. Коллективы объединяет одно – любовь к музыке. Самому старшему участнику – 79 лет, а «юному» – 48.
География конкурсантов очень обширна: от Центральной России и Северного Кавказа до Дальнего Востока, также приглашён хор из Донецка. Всего в поединке примут участие 24 коллектива из 23 регионов.
В первый день ансамбли исполнят заранее подготовленные произведения. Творческие коллективы, прошедшие во второй тур, сразятся в песенном поединке: ансамбль против ансамбля. Каждый коллектив исполнит по пять произведений, которые позволят жюри выявить победителей. В последний день фестиваля сводный хор из 450 участников исполнит песню «Я люблю тебя, жизнь».
Впервые вводятся пения застольных песен, которые получили свою популярность ещё в Петровскую эпоху. К сожалению, значение застольных песен со временем угасает, и это очень плохо, потому что люди перестают собираться за семейным столом и петь красивые песни, а это действительно целая традиция. Мы хотим, чтобы благодаря этому фестивалю интерес к застольным песням возродился. Константин Курганский
директор Центра молодёжных инициатив
Из-за большой географии в соревнованиях будут участвовать представители разных народностей. Конкурсанты познакомят зрителей со своей культурой и традициями.
Песенное наследие – это связующая нить нескольких поколений – и уже ушедших, и живущих, и будущих. Я благодарен участникам фестиваля, которые дают нам шанс узнать, как пели и жили наши прапрадеды, и своими песнями напоминают о том, как важны взаимовыручка, честный труд, добрая шутка и хорошие слова. Валерий Рязанский
председатель Союза пенсионеров России
Организаторами конкурса выступили Союз пенсионеров России и правительство Белгородской области при поддержке Министерства культуры РФ и Пенсионного фонда России.
Наша цель – создать комфортные условия для всех участников, чтобы все коллективы провели свои полные концертные программы на территории нашей области. Мы хотим дать возможность людям показать своё творчество, потому что на конкурсе исполнить пять песен очень мало: хочется их слушать и дать возможность получше раскрыться. Татьяна Романенко
заместитель директора Белгородского государственного центра народного творчества
В рамках конкурса участники смогут посетить музейные объекты региона. Михаил Ножкин – почётный гость, народный артист РСФСР – встретится со студентами БГТУ им. Шухова. А в Белгородском институте искусств и культуры с концертной программой выступит мужской хор Инженерных войск Вооружённых сил РФ.
«Мы не называем это конкурсом, нам больше нравится слово «праздник», – поделилась Татьяна Михайловна.
Напомним, на первом конкурсе «Поединки хоров» в Курске Гран-при увёз народный хор русской песни Дворца культуры «Энергомаш» «Родные напевы».
Программа мероприятий:
16 ноября в 12:00 – официальное открытие II конкурса вокально-хоровых коллективов пенсионеров России «Поединки хоров». Первый тур конкурсных выступлений вокально-хоровых коллективов.
17 ноября в 12:00 пройдёт мастер-класс Татьяны Малышевой – профессора Российской академии музыки имени Гнесиных. С 14:00 – II и III тур конкурсных выступлений вокально-хоровых коллективов, в 18:00 – торжественное закрытие II конкурса вокально-хоровых коллективов пенсионеров России «Поединки хоров». Награждение победителей и участников.