Поединки хоров в Белгороде соберут на одной сцене 450 голосов со всей России

Впервые вводятся пения застольных песен, которые получили свою популярность ещё в Петровскую эпоху. К сожалению, значение застольных песен со временем угасает, и это очень плохо, потому что люди перестают собираться за семейным столом и петь красивые песни, а это действительно целая традиция. Мы хотим, чтобы благодаря этому фестивалю интерес к застольным песням возродился. Константин Курганский