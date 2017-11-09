Пенсионер погиб при пожаре в своей квартире в Белгородской области

В 14:31 в Старом Осколе в микрорайоне Жукова произошёл пожар в трёхкомнатной квартире. Огнём повреждены вещи на площади 2 м², закопчены стены и потолок в квартире. На месте пожара нашли труп хозяина – мужчины 1952 года рождения. Причина пожара и ущерб устанавливаются.