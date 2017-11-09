Пенсионер погиб при пожаре в своей квартире в Белгородской области

В 12:59 в Никольском Белгородского района на улице Жемчужной загорелся жилой дом. Огонь повредил кровлю на площади 10 м². Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. В настоящее время специалисты устанавливают ущерб.
В 14:31 в Старом Осколе в микрорайоне Жукова произошёл пожар в трёхкомнатной квартире. Огнём повреждены вещи на площади 2 м², закопчены стены и потолок в квартире. На месте пожара нашли труп хозяина – мужчины 1952 года рождения. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
В 20:22 в Старом Осколе на улице Центральной загорелся кирпичный дачный домик. Огонь повредил мансарду на всей площади, кровля частично обрушилась. Причину и ущерб от пожара устанавливают.
В Федосеевке Старооскольского городского округа в 21:06 загорелся гараж в переулке Садовом. Огонь повредил автомобиль «Фольксваген Пассат». Специалисты устанавливают причину пожара и ущерб.
Уже 9 ноября в 00:20 в Бирюче на улице Красных Партизан случился пожар в деревянной времянке. Огонь повредил кровлю на площади 25 м². Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Ущерб устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.