ОНФ проверил работу белгородских чиновников по ликвидации свалок

Активные жители нанесли на интерактивную карту «Генеральная уборка» несколько свалок в Белгородском районе. Все они были сосредоточены в Беломестненском сельском поселении. Граждане обнаружили свалку бытового и строительного мусора вблизи северной объездной дороги Белгорода. Ещё две свалки бытового мусора располагались в стороне от объездной дороги.
В ходе проверки активисты убедились, что силами местной администрации все три свалки были ликвидированы ещё до обращения сотрудников ОНФ.
Однако не во всех сельских поселениях убрали горы мусора. Так, в селе Белянка Шебекинского района всё ещё не убрали 4 свалки, отмеченные на карте. Всего же в Шебекинском районе – 7 несанкционированных свалок, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.
В настоящее время на карте отмечено 78 свалок. 54 из них уже ликвидировали.
Фото пресс-службы регионального отделения ОНФ