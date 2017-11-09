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ОНФ проверил работу белгородских чиновников по ликвидации свалок

9 ноября 2017, 15:12
В Беломестном Белгородского района убрали все свалки, а в Шебекинском районе местные власти не торопятся провести уборку мусора.

Активные жители нанесли на интерактивную карту «Генеральная уборка» несколько свалок в Белгородском районе. Все они были сосредоточены в Беломестненском сельском поселении. Граждане обнаружили свалку бытового и строительного мусора вблизи северной объездной дороги Белгорода. Ещё две свалки бытового мусора располагались в стороне от объездной дороги.

В ходе проверки активисты убедились, что силами местной администрации все три свалки были ликвидированы ещё до обращения сотрудников ОНФ.

Однако не во всех сельских поселениях убрали горы мусора. Так, в селе Белянка Шебекинского района всё ещё не убрали 4 свалки, отмеченные на карте. Всего же в Шебекинском районе – 7 несанкционированных свалок, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.

В настоящее время на карте отмечено 78 свалок. 54 из них уже ликвидировали.

Фото пресс-службы регионального отделения ОНФ

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