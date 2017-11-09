ОНФ проверил работу белгородских чиновников по ликвидации свалок

Однако не во всех сельских поселениях убрали горы мусора. Так, в селе Белянка Шебекинского района всё ещё не убрали 4 свалки, отмеченные на карте. Всего же в Шебекинском районе – 7 несанкционированных свалок, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.