Новый цех по производству сыра за 2 миллиарда рублей откроют в Ровеньках

Открытие нового производства приурочено к 60-летнему юбилею завода.
К запуску нового цеха на белгородском заводе «Ровеньки-маслосырзавод» готовы испанская автоматическая линия и технологическое оборудование немецкого и российского производства, в том числе предприятий Воронежа и Костромы.
Это лучшее, что сейчас представлено на мировом сыродельном рынке. Мы выбирали оптимальное, проверенное оборудование, которое уже успело зарекомендовать себя и доказать работоспособность, в том числе и на заводах в других российских регионах. Для работы привлечены европейские технологи, а также мы используем и свой накопленный опыт. Сергей Лыбаньгенеральный директор ГК «Сырный Дом»
По информации пресс-службы ГК «Сырный дом», строился новый цех в течение двух лет. За это время возвели основные производственные линии, построили новые склады, помещения для приёмки сырья, упаковки и отгрузки готовой продукции, камеры созревания, санитарно-бытовые помещения для персонала.
С открытием нового сыродельного цеха завод будет вырабатывать в сутки 18-20 тонн полутвёрдых и твёрдых сыров и до 10 тонн мягких сыров. Благодаря этому предприятие вдвое увеличит объёмы перерабатываемого молока, которые достигнут 400 тонн в сутки. Леонид Заскалькодиректор ООО «Ровеньки-маслосырзавод»
Что касается производства, то новый цех будет специализироваться на твёрдых сырах длительного срока созревания. Производить планируют элитные твёрдые сыры под торговой маркой Re'«Verans» в форме шара. Это будут зелёные сыры со вкусом базилика, красные со вкусом перца и томата, козий и овечий сыр и сыр с пажитником.