Новый цех по производству сыра за 2 миллиарда рублей откроют в Ровеньках

Это лучшее, что сейчас представлено на мировом сыродельном рынке. Мы выбирали оптимальное, проверенное оборудование, которое уже успело зарекомендовать себя и доказать работоспособность, в том числе и на заводах в других российских регионах. Для работы привлечены европейские технологи, а также мы используем и свой накопленный опыт. Сергей Лыбаньгенеральный директор ГК «Сырный Дом»