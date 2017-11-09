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Электробус для экскурсионного маршрута появится в Ростове к ЧМ-2018

9 ноября 2017, 19:30
В 2017 году власти Ростова-на-Дону планируют приобрести электробус, который будет запущен на экскурсионный маршрут, передает электронное издание RostovGazeta со ссылкой на замглавы горадминистрации по транспорту и дорожному хозяйству Евгения Лебедева.

На приобретение электробуса будут направлены сэкономленные средства, которые были выделены на обновление подвижного состава. «Экскурсионный автобус будет ходить по короткому маршруту: площадь Карла Маркса — Главный автовокзал», – сообщает

#Новости#Электробус#Чм по футболу#Ростов-на-дону#Россия-2018#Экскурсия#Общество
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