Электробус для экскурсионного маршрута появится в Ростове к ЧМ-2018

В 2017 году власти Ростова-на-Дону планируют приобрести электробус, который будет запущен на экскурсионный маршрут, передает электронное издание RostovGazeta со ссылкой на замглавы горадминистрации по транспорту и дорожному хозяйству Евгения Лебедева.