Белгородца подозревают в убийстве водителя из Владимирской области после дорожных разборок

36-летний автомобилист из села Сновицы Владимирской области с тремя пассажирами вышли из машины и стали оскорблять водителя-белгородца. По словам последнего, владимирец бросил фразу: «Хочешь продолжить разборки, приезжай ко мне в Сновицы».
24 октября белгородский водитель с друзьями приехали во владимирское село. Встретив обидчика, парень выстрелил ему в голову из травматического пистолета. Раненый добрался до дома, позже его увезли на скорой в больницу, где он умер в тот же день.
В СКР по Владимирской области завели уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
7 ноября задержали 26-летнего белгородца, работавшего в столице вахтовым методом. Сейчас решают вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СУ СКР по ВО.