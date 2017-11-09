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Белгородца подозревают в убийстве водителя из Владимирской области после дорожных разборок

9 ноября 2017, 10:03
Полтора месяца назад на МКАДе один водитель не уступил другому дорогу, из-за чего они свернули на обочину и начали выяснять отношения.

36-летний автомобилист из села Сновицы Владимирской области с тремя пассажирами вышли из машины и стали оскорблять водителя-белгородца. По словам последнего, владимирец бросил фразу: «Хочешь продолжить разборки, приезжай ко мне в Сновицы».

24 октября белгородский водитель с друзьями приехали во владимирское село. Встретив обидчика, парень выстрелил ему в голову из травматического пистолета. Раненый добрался до дома, позже его увезли на скорой в больницу, где он умер в тот же день.

В СКР по Владимирской области завели уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

7 ноября задержали 26-летнего белгородца, работавшего в столице вахтовым методом. Сейчас решают вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СУ СКР по ВО.

#Новости#Убийство#Происшествия
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