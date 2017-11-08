Как обрить спортсмена: президент Федерации бодибилдинга Белгородской области лишился волос на спине

В своей уже традиционной видеорубрике «Записки Алиева» Сергей рассказывает, как правильно тренироваться и готовиться к соревнованиям. Но 50-й выпуск получился необычным: президент областной федерации бодибилдинга отправился… удалить волосы с помощью шугаринга.
Бритьё тела – один из важных моментов в нескольких видах спорта. Так, пловцам отсутствие волос на теле даёт прибавку к скорости преодоления бассейна. В бодибилдинге гладкое тело – тоже одно из главных требований во время соревнований: специальный крем не сможет правильно подчеркнуть рельеф мышц, покрытых волосами.
В соревнованиях по бодибилдингу спортсмены на сцене должны быть в отличной форме. Чтобы продемонстрировать все свои плюсы, спортсмен должен нанести грим на тело, который подчеркнёт его рельефность и мускулистость. И этот грим должен наноситься ни чистую кожу без волос. Поэтому все бодибилдеры удаляют волосы перед соревнованиями. Я всегда это делал машинкой. Но приходилось тратить по часу каждую неделю в соревновательный период, поэтому решил попробовать новый способ. Процедуру перенёс болезненно, потому что в первый раз. Говорят, что дальше будет проще, без дискомфорта. Сергей Алиев
Шугаринг Сергей Алиев перенёс болезненно, но стойко, «как настоящий боец». Правда, процедуру по удалению волос в так называемой «зоне бикини» почему-то не прошёл. Как рассказал сам Сергей, теперь он стал лучше понимать девушек, идущих ради красоты на такие жертвы.
Девушки – это сильной пол. И всё это они делают ради нас! Сергей Алиев
Не решился Сергей и на повторный визит через пять недель.
У меня в апреле соревнования – тогда снова и приду. Сергей Алиев