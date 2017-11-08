Как обрить спортсмена: президент Федерации бодибилдинга Белгородской области лишился волос на спине

В соревнованиях по бодибилдингу спортсмены на сцене должны быть в отличной форме. Чтобы продемонстрировать все свои плюсы, спортсмен должен нанести грим на тело, который подчеркнёт его рельефность и мускулистость. И этот грим должен наноситься ни чистую кожу без волос. Поэтому все бодибилдеры удаляют волосы перед соревнованиями. Я всегда это делал машинкой. Но приходилось тратить по часу каждую неделю в соревновательный период, поэтому решил попробовать новый способ. Процедуру перенёс болезненно, потому что в первый раз. Говорят, что дальше будет проще, без дискомфорта. Сергей Алиев