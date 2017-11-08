Госдума ограничит проценты и штрафы по потребительским займам

Парламентарии приняли в первом чтении законопроект об ограничении размера процентов, штрафов и других мер ответственности по договору потребительского займа.
Документ призван защитить права заёмщиков, в том числе клиентов микрофинансовых организаций (МФО). Также с принятием поправок непрофессиональные кредиторы лишатся права отстаивать в суде требования по потребительским займам.
Сейчас проценты, пени и штрафы по займам составляют максимум 200 %.
На пленарном заседании часть депутатов предложила полностью запретить МФО в России, но в таком случае рынок микрозаймов не перестанет существовать, а уйдёт в тень, пишет «Российская газета».