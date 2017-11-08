95-летняя белгородка Мария Колтакова снялась в шоу Максима Галкина на Первом канале

Известная в Белгороде «железная леди» приняла участие в одном из первых выпусков программы «Старше всех» (6 ноября 2017 года). Участница Великой Отечественной войны, Мария Денисовна прошла Курскую битву, освобождала Воронеж, Харьков, Польшу и Чехословакию. В числе заслуг ветерана – Высший знак солдатской доблести, орден Славы III степени, орден Отечественной войны I степени, медаль «За отвагу».
В шоу она рассказала о своём увлечении парашютным спортом и о том, как в 93 года совершила свой первый прыжок, который посвятила брату Евгению, погибшему на Курильских островах в годы войны.
«Это, конечно, самая оригинальная мысль в этом возрасте – прыгнуть с парашютом», – прокомментировал Максим Галкин.
Впечатления от участия – самые положительные. Меня приятно удивила атмосфера на съёмочной площадке и за кулисами. Все были очень доброжелательны. Максим в жизни оказался таким же приятным человеком, общительным и юморным, как на экране. Он очень внимательно ко мне отнёсся, поддерживал. Мария Колтакова
Мария Денисовна рассказала, что перед шоу с ней работала целая команда дизайнеров, которая подобрала несколько комплектов одежды для неё. В одном из них она и появилась на съёмочной площадке.
Организация съёмок – на высшем уровне. Организовали и проезд до Москвы и обратно, и отель, внимательно отнеслись во время съёмок, отвечали на любой вопрос очень быстро. Алёна Кикнадзе всегда была на связи. Мария Колтакова
Мария Колтакова – удивительная. Она и с аквалангом ныряла, и на мотоцикле ездила, на дельтаплане и аэростате летала, да и прыжок с парашютом у неё не первый.
Сейчас Марии Денисовне 95 лет и 8 месяцев, и в сентябре этого года она совершила уже третий свой прыжок на международном парашютно-танцевальном фестивале в Минске. Его бесстрашная парашютистка посвятила своей боевой подруге Зинаиде Туснолобовой. Максиму Галкину и зрителям она сообщила, что не остановится, пока на её счету не будет десять возрастных рекордов. Зал стоя аплодировал отважной женщине.
На этом телевизионные приключения Марии Денисовны не заканчиваются – она обещала поучаствовать в «Модном приговоре» и, возможно, в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, рассказала её помощница Ольга.