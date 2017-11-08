95-летняя белгородка Мария Колтакова снялась в шоу Максима Галкина на Первом канале

Сейчас Марии Денисовне 95 лет и 8 месяцев, и в сентябре этого года она совершила уже третий свой прыжок на международном парашютно-танцевальном фестивале в Минске. Его бесстрашная парашютистка посвятила своей боевой подруге Зинаиде Туснолобовой. Максиму Галкину и зрителям она сообщила, что не остановится, пока на её счету не будет десять возрастных рекордов. Зал стоя аплодировал отважной женщине.