4G-интернет «идёт» в сёла Белгородской области

Быстрый мобильный интернет особенно востребован в области, в тех населённых пунктах, где нет проводного домашнего интернета. С приходом LTE жители получают самые современные услуги и доступ к полезным приложениям. Это крайне важно, ведь с их помощью можно записаться к врачу, заказать необходимые документы и не тратить время на поездку в районный центр. Мы ведём планомерную работу по расширению покрытия именно в области. В общей сложности с начала года мы обеспечили скоростным интернетом более 20 деревень и сёл. Это те места, где мобильный доступ является единственной возможностью выхода в сеть, и он очень востребован. В среднем, с начала года трафик в сети LTE МТС вырос в полтора раза. Гузель Галеева директор белгородского филиала МТС