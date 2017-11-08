4G-интернет «идёт» в сёла Белгородской области

Как сообщает пресс-служба компании, 4G от МТС был запущен в сёлах: Погромец, Фощеватово, Бершаково, Бутово, Призначное, Архангельское, Малобыково, Соломино, Шопино, Прокудино. Теперь более 10 000 человек, проживающих в этих населённых пунктах, могут оценить все преимущества высокоскоростного интернета МТС: смотреть фильмы онлайн, совершать покупки в интернет-магазинах, учиться и общаться с близкими прямо со своего смартфона там, где это удобно.
Быстрый мобильный интернет особенно востребован в области, в тех населённых пунктах, где нет проводного домашнего интернета. С приходом LTE жители получают самые современные услуги и доступ к полезным приложениям. Это крайне важно, ведь с их помощью можно записаться к врачу, заказать необходимые документы и не тратить время на поездку в районный центр. Мы ведём планомерную работу по расширению покрытия именно в области. В общей сложности с начала года мы обеспечили скоростным интернетом более 20 деревень и сёл. Это те места, где мобильный доступ является единственной возможностью выхода в сеть, и он очень востребован. В среднем, с начала года трафик в сети LTE МТС вырос в полтора раза. Гузель Галеева директор белгородского филиала МТС
Сегодня воспользоватьсяLTE-связью МТС могут жители более 80 населённых пунктов Белгородской области.Кроме того, уже в более чем 15 населённых пунктах региона запущена «ускоренная»сеть LTE-Advanced, при которой пиковая скорость передачи данных увеличиваетсядо 150 Мбит/с. Сеть LTE-A работает в Белгороде, Старом Осколе, Валуйках,Шебекино и в других городах и сёлах региона.