В День воинской славы России студенты в Белгороде выстроились в цифру 1941

Почти 200 белгородских студентов из БГТУ им. В. Г. Шухова, БЮИ МВД им. И. Д. Путилина и Белгородского строительного колледжа выстроились в цифру 1941. В руках они подняли белые шары в честь тех, кто отдал жизни за победу в Великой Отечественной войне, за тех, кто сражался на фронте и трудился на гражданке.