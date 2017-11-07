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В День воинской славы России студенты в Белгороде выстроились в цифру 1941

7 ноября 2017, 18:28
Флешмоб состоялся сегодня, 7 ноября, около историко-художественного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление».

Флешмоб «Парад 41-го года – предвестник Победы!» в Белгороде прошёл впервые. Дата выбрана неслучайно: в 1941 году в этот день на Красной площади в Москве состоялся военный парад в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

Почти 200 белгородских студентов из БГТУ им. В. Г. Шухова, БЮИ МВД им. И. Д. Путилина и Белгородского строительного колледжа выстроились в цифру 1941. В руках они подняли белые шары в честь тех, кто отдал жизни за победу в Великой Отечественной войне, за тех, кто сражался на фронте и трудился на гражданке.

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#Новости#Октябрьская революция#Революция#Великая Отечественная война#Великая октябрьская революция#7 ноября#Флешмоб#Город
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