Под Белгородом «Рено» насмерть задавил неизвестную женщину

В 18:30 на автодороге между посёлком Ракитное и селом Дмитриевка в Ракитянском районе 20-летняя девушка за рулём ВАЗ-21102 не справилась с управлением и съехала в кювет. С травмами она обратилась за помощью к медикам, сообщает областное управление ГИБДД.