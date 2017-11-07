Под Белгородом «Рено» насмерть задавил неизвестную женщину

Смертельное ДТП случилось в День народного единства, 4 ноября. На северной объездной Белгорода в 17:35 «Рено Логан» насмерть сбил женщину, личность которой установить не удалось. За рулём сидел водитель 29 лет.
Ещё один пешеход, в момент ДТП находившийся на проезжей части, попал под колёса ВАЗ-21074 в 20:20 на дороге между сёлами Щетиновка и Бессоновка в Белгородском районе. 40-летнего мужчину госпитализировали.
В 17:45 на улице Коммунистической в Валуйках «Фольксваген Пассат» сбил девушку 23 лет, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами её отвезли в больницу.
Ночью 5 ноября на автодороге Прохоровка-Плота-Ржавец-Казачье в Прохоровском районе «Киа Спектра» съехала с трассы в кювет и перевернулась. 17-летний водитель и 15-летний пассажир получили травмы.
6 ноября в 18:00 на улице Белгородской в селе Евгеньевка в Губкинском горокруге «Форд Фокус» «догнал» «Волгу» с прицепом, в результате иномарка перевернулась. В аварии пострадал 23-летний пассажир «Форда».
В 18:30 на автодороге между посёлком Ракитное и селом Дмитриевка в Ракитянском районе 20-летняя девушка за рулём ВАЗ-21102 не справилась с управлением и съехала в кювет. С травмами она обратилась за помощью к медикам, сообщает областное управление ГИБДД.
Фото областного управления ГИБДД