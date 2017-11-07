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О потребительских правах и качественных товарах расскажут в Белгороде

7 ноября 2017, 10:25
10 ноября в гипермаркетах «Линия» специалисты отдела защиты прав потребителей проведут консультацию для жителей города.

Консультации пройдут на пр-те Б. Хмельницкого, 137т с 10:00 до 13:00 и на ул. Королёва, 9а с 15:00 до 18:00. Желающим расскажут о правах в потребительской сфере, а также о качестве товаров и услуг.

Мероприятие проходит в рамках акции «Выбор за потребителем». Помимо консультаций, в учебных заведениях и учреждениях культуры Белгорода состоятся тематические выставки и семинары. Они продолжатся до 15 ноября, сообщает пресс-служба городской администрации.

Акция проходит в рамках Года качества и Всемирного дня качества.

#Новости#Товары и услуги#Качество#Потребитель#Защита прав потребителей#Гипермаркет#Акция#Линия#Город
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