О потребительских правах и качественных товарах расскажут в Белгороде

Консультации пройдут на пр-те Б. Хмельницкого, 137т с 10:00 до 13:00 и на ул. Королёва, 9а с 15:00 до 18:00. Желающим расскажут о правах в потребительской сфере, а также о качестве товаров и услуг.
Мероприятие проходит в рамках акции «Выбор за потребителем». Помимо консультаций, в учебных заведениях и учреждениях культуры Белгорода состоятся тематические выставки и семинары. Они продолжатся до 15 ноября, сообщает пресс-служба городской администрации.
Акция проходит в рамках Года качества и Всемирного дня качества.