На бесплатное медицинское обследование приглашают жителей Белгорода

Врачи будут принимать белгородцев в Белэкспоцентре в рамках работы выставки «Медицина. Фармация. Стоматология. Красота и здоровье».
Особенностью проведения консультаций медиков станет демонстрация модели работы семейного врача.
Обследование посетителей начнётся с посещения кабинетов мобильного Центра здоровья. Там им проведут антропометрические измерения: рост, вес, индекс массы тела, измерят уровень сахара и холестерина в крови, проверят на кардиовизоре работу сердечно-сосудистой системы, обследуют состояние других систем организма.
С полученными обследованиями пациент направляется в офис семейного врача, в котором доктор проведёт разъяснения по всем выявленным факторам риска и даст рекомендации по их коррекции, а также при необходимости направит к узким специалистам. Офис семейного врача на территории здоровья будет работать с 10 до 17 часов.