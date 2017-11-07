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На бесплатное медицинское обследование приглашают жителей Белгорода

7 ноября 2017, 13:06
С 8 по 10 ноября белгородцы могут бесплатно пройти обследование, получить рекомендации медиков по коррекции имеющихся факторов риска, а также побывать на приёме у узких специалистов: невролога, кардиолога, эндокринолога, диетолога.

Врачи будут принимать белгородцев в Белэкспоцентре в рамках работы выставки «Медицина. Фармация. Стоматология. Красота и здоровье».

Особенностью проведения консультаций медиков станет демонстрация модели работы семейного врача.

Обследование посетителей начнётся с посещения кабинетов мобильного Центра здоровья. Там им проведут антропометрические измерения: рост, вес, индекс массы тела, измерят уровень сахара и холестерина в крови, проверят на кардиовизоре работу сердечно-сосудистой системы, обследуют состояние других систем организма.

С полученными обследованиями пациент направляется в офис семейного врача, в котором доктор проведёт разъяснения по всем выявленным факторам риска и даст рекомендации по их коррекции, а также при необходимости направит к узким специалистам. Офис семейного врача на территории здоровья будет работать с 10 до 17 часов.

#Новости#Центр медицинской профилактики#Город
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