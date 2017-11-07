На бесплатное медицинское обследование приглашают жителей Белгорода

С полученными обследованиями пациент направляется в офис семейного врача, в котором доктор проведёт разъяснения по всем выявленным факторам риска и даст рекомендации по их коррекции, а также при необходимости направит к узким специалистам. Офис семейного врача на территории здоровья будет работать с 10 до 17 часов.