Минстрой предлагает предоставлять налоговый вычет квартиросъёмщикам

Сейчас россияне могут вернуть 13 % налога на доходы физических лиц после приобретения жилья, обучения и лечения.
Сумма нового вычета — до 2 млн рублей, как при покупке жилой недвижимости.
Воспользоваться им смогут граждане, которые не получили вычет после покупки жилья, и наоборот. Если человек уже вернул налоги, покупая квартиру, но вычет составил меньше 2 млн рублей, он также сможет получить остаток этой суммы в виде вычета при аренде.
Для получения компенсации арендатор должен будет показать в госорганах договор, зарегистрированный в ЕГРН. Однако в реестре регистрируют только договоры долгосрочной аренды — минимум на год, большая же часть сделок заключается на 11 месяцев. Поэтому эксперты сомневаются, что законопроект существенно увеличит налоговые сборы, пишет «Российская газета».