Минстрой предлагает предоставлять налоговый вычет квартиросъёмщикам

Воспользоваться им смогут граждане, которые не получили вычет после покупки жилья, и наоборот. Если человек уже вернул налоги, покупая квартиру, но вычет составил меньше 2 млн рублей, он также сможет получить остаток этой суммы в виде вычета при аренде.