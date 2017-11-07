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Минстрой предлагает предоставлять налоговый вычет квартиросъёмщикам

7 ноября 2017, 16:40
Для его получения наниматель должен будет предъявить договор с собственником квартиры — так государство вычислит арендодателей, которые не платят налоги с ренты.

Сейчас россияне могут вернуть 13 % налога на доходы физических лиц после приобретения жилья, обучения и лечения.

Сумма нового вычета — до 2 млн рублей, как при покупке жилой недвижимости.

Воспользоваться им смогут граждане, которые не получили вычет после покупки жилья, и наоборот. Если человек уже вернул налоги, покупая квартиру, но вычет составил меньше 2 млн рублей, он также сможет получить остаток этой суммы в виде вычета при аренде.

Для получения компенсации арендатор должен будет показать в госорганах договор, зарегистрированный в ЕГРН. Однако в реестре регистрируют только договоры долгосрочной аренды — минимум на год, большая же часть сделок заключается на 11 месяцев. Поэтому эксперты сомневаются, что законопроект существенно увеличит налоговые сборы, пишет «Российская газета».

#Новости#Налог#Общество
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