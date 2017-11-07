Евгений Минченко: Сила политического Telegram – не в количестве, а в качестве аудитории

Об успехе в Telegram
У Евгения Минченко, а точнее у «Минченко консалтинг», – семь легальных и авторизованных Telegram-каналов: Политбюро 2.0, Госсовет 2.0, Семинары «Минченко консалтинг», МС-RepostWorld, МС-RepostRU, МС-RepostRegion и MC-RepostEnergy.
Первые три канала являются базовыми. Остальные четыре выходят под общим брендом «Минченко консалтинг» рекомендует»: репосты по внешней и внутренней политике, региональной политике, энергетике.
Минченко выбрал Telegram для общения с аудиторией, развития бизнеса по нескольким причинам. Прежде всего, потому что это удобно: можно транслировать своё мнение в любой форме, в любом месте и в любое время. К тому же, у Telegram нет недостатков, характерных для других площадок.
Недостатки блога – небольшой охват аудитории и «формат неудобный».
У Facebook тоже, по мнению Евгения Минченко, есть проблемы. Во-первых, это алгоритмы: «Цукерберг решает, что мне показывать, а что нет. Что-то я упускаю, что-то упускают мои читатели».
Во-вторых, явная политическая цензура. В любой момент аккаунт могут удалить по политическим причинам, в том числе надуманным. В-третьих, FB проигрывает в рекламе. У политтехнолога есть опыт продвижения семинаров в Telegram и других соцсетях: «Один пост в телеграм-канале «Кот Эльвиры» принёс нам больше участников, чем масштабная контекстная реклама в фейсбуке и яндексе».
Для успеха Telegram-канала, по мнению Минченко, нужно хорошо знать свою целевую аудиторию и разговаривать с ней на понятном языке. Помимо этого, следует хорошо знать повестку дня.
Что читать
Чтобы быть в курсе последних политических событий, Евгений Минченко советует читать: «Вестминстер» по Великобритании, «Вашингтон-Петушки» по американской прессе, Europe insight по политике в ЕС, «Рисовая лапша» по азиатской политике, «Сонар-2050» и «Каталонский кризис».
О региональных каналах
Самый продвинутый регион в Telegram – Татарстан. Республика является лидером по количеству каналов и подписчиков. Среди развитых регионов Минченко также выделил Приморье, Нижегородскую область, Красноярский край. Специалиста также удивило слабое развитие Telegram в крупных городах: в Москве, Питере и Екатеринбурге.
По его мнению, популярность телеграм-каналов в регионах может свидетельствовать о: 1) внутренних проблемах, о которых сложно сказать открыто; 2) неспособности местных СМИ справиться с повесткой; 3) наличии внешних интересантов, которые не могут заявить о проблемах напрямую.
Что касается региональных новостных агрегаторов, то, по мнению Евгения Минченко, перспективная ниша – «каналы-агрегаторы по округам и макрорегионам».
Аналитика и поп-политика
Стоит отличать Telegram-каналы в аналитическом сегменте и сегменте поп-политики. В первом не может быть больше 100 тысяч подписчиков ввиду специфики информации. А вот во втором целевая аудитория – «домохозяйки, школота и фрустрированная богема». Поэтому и контент соответствующий. Нужно помнить, что суть политического Telegram не в количестве, а в качестве аудитории. Аналитические каналы должны конкурировать с деловыми СМИ.
Деловая пресса не умерла
Деловая пресса не умерла, но политические Telegram-каналы стали её главными конкурентами. Однако большая тройка деловых СМИ («Ведомости», «Коммерсантъ», РБК) по-прежнему у руля.
Умирает не деловая пресса, а жанр слива новостей через журналистов: «Часто СМИ уже выполняют функцию не транслятора новостей, а верификатора новостей из Telegram».
А вообще, по мнению Минченко, «…о победе Telegram-каналов над деловыми СМИ можно будет говорить только в том случае, если туда придут крупные рекламодатели».
Также специалист отметил сильные региональные деловые СМИ, многие из которых имеют свои каналы в Telegram: на Урале – Знак.ком, Ура.ру, «Новый день», Федералпресс. Питер – «Фонтанка», Сибирь – Тайга.инфо, Казань – «Бизнес-онлайн», Инказань, Дальний Восток – «Примамедиа», «Востомедиа».
О семинарах
Минченко не любит, когда семинары его компании сравнивают с тренингами от администрации президента. Между ними есть существенные различия. Прежде всего, в «деполитизированной площадке» и «топовых спикерах».
В «Минченко консалтинг» проводят два типа тренингов – политика и лоббизм: «Политические тренинги – для самих политиков, членов их команд, политконсультантов. Лоббизм – для практикующих лоббистов и сотрудников компаний, продвигающих свои интересы в органах государственной власти».
Планы на будущее
Сегодня в зоне интереса Евгения Минченко: книга о феномене популизма и Брекзит-эффекте на примере британского референдума и выборов Трампа; ежегодный доклад из серии «Политбюро 2.0»; очередной выпуск рейтинга политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0».
Об отношении к столетию революции
В конце беседы Евгения Николаевича спросили о его отношении к событиям столетней давности. Он считает, что «…одной из главных проблем царского режима было отсутствие работающих институтов и системы адекватной коммуникации с населением. Поэтому его и удалось относительно легко свалить».
Вместе с этим Минченко отметил, что «…пусть нынешняя система и далека от идеала, но её разрушение повлечёт за собой пагубные последствия». Поэтому представители политического и коммуникационного сектора должны работать над повышением общественной связности.