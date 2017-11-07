Евгений Минченко: Сила политического Telegram – не в количестве, а в качестве аудитории

Стоит отличать Telegram-каналы в аналитическом сегменте и сегменте поп-политики. В первом не может быть больше 100 тысяч подписчиков ввиду специфики информации. А вот во втором целевая аудитория – «домохозяйки, школота и фрустрированная богема». Поэтому и контент соответствующий. Нужно помнить, что суть политического Telegram не в количестве, а в качестве аудитории. Аналитические каналы должны конкурировать с деловыми СМИ.