Капсулу времени вскрыли в Борисовке Белгородской области

Сочинения-напутствия молодёжи 2017 года 17-летние выпускники школы № 1 имени А.М. Рудого написали в 1967 году. Это был год 60-летия Великой Октябрьской революции, и в школьную стену, как в мавзолей памяти, вложили капсулу с посланием потомкам. На этом месте повесили табличку «вскрыть 7 ноября 2017 года».