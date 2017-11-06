Капсулу времени вскрыли в Борисовке Белгородской области

Сочинения-напутствия молодёжи 2017 года 17-летние выпускники школы № 1 имени А.М. Рудого написали в 1967 году. Это был год 60-летия Великой Октябрьской революции, и в школьную стену, как в мавзолей памяти, вложили капсулу с посланием потомкам. На этом месте повесили табличку «вскрыть 7 ноября 2017 года».
Капсулу открывали выпускники далёкого 1967 года, писавшие напутствия в будущее. В их числе глава администрации Борисовского района Николай Давыдов, физик, лауреат Государственной премии СССР Александр Сопин, заслуженный деятель искусств Украины Вера Охрименко и директор школы Людмила Харитченко.
В капсуле времени они увидели отлично сохранившиеся альбомные листы с текстами и фотографиями авторов. Их передали на хранение в школьный музей, а в стену поместили новую капсулу с сочинениями выпускников 2017 года.
Фото администрации Борисовского района