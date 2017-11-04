Школьные каникулы курсанты ВПО «Поколение» Белгородской области проводят в военно-полевых условиях

Сегодняшний сбор – своеобразное подведение итогов работы за этот год – как физически подготовлены ребята, какие навыки и умения они получили по военно-прикладной подготовке. В целом этот год стал важным для крупнейшего военно-патриотического объединения Белгородской области. Так, Минобороны РФ признало регион лучшим по допризывной подготовке молодёжи. Мы долго шли к этому, были и третьи, и вторые, а в этом году стали первыми. Огромная заслуга в этом – деятельность ВПО «Поколение». Алексей Мирошник помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча