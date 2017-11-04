Школьные каникулы курсанты ВПО «Поколение» Белгородской области проводят в военно-полевых условиях

Сейчас в составе ВПО «Поколение» – 31 клуб, действующий во всех районах Белгородской области, в которых занимаются более 1200 юношей и девушек. Все осенние каникулы руководители военно-патриотических клубов проводят мероприятия для своих воспитанников. В течение трёх дней, при поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча, курсанты Губкинского горокруга соревнуются здесь по военно-прикладным видам спорта, готовят себе пищу, живут в военно-полевых условиях. Все участники нашего сбора прошли отбор в своих клубах, на этих соревнованиях каждый клуб представляют сильнейшие курсанты. Юрий Романов председатель БРВПО «Поколение»
В течение трёх дней курсанты соревновались по сборке/разборке АК-47, метании гранат, стрельбе из винтовки, военизированной эстафете и т.д. В итоге, в общекомандном зачёте победил ВПК «Святогор».
Сегодняшний сбор – своеобразное подведение итогов работы за этот год – как физически подготовлены ребята, какие навыки и умения они получили по военно-прикладной подготовке. В целом этот год стал важным для крупнейшего военно-патриотического объединения Белгородской области. Так, Минобороны РФ признало регион лучшим по допризывной подготовке молодёжи. Мы долго шли к этому, были и третьи, и вторые, а в этом году стали первыми. Огромная заслуга в этом – деятельность ВПО «Поколение». Алексей Мирошник помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча