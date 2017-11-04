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Председатель профсоюза «Правда» Сергей Фуглаев поздравляет с Днём народного единства белгородцев

4 ноября 2017, 10:00
День народного единства традиционно отмечают 4 ноября.

В официальном поздравлении Сергей Фуглаев, председатель ММПС «Правда» и президент Федерации адаптивного спорта, отметил патриотическую составляющую праздника.

«Дорогие россияне!

Поздравляю вас с Днём народного единства!

День народного единства – это праздник всего гражданского общества, день, когда мы отдаём дань вековым традициям патриотизма, согласия и сплочённости народа. Ведь именно единство россиян обеспечивает стабильность и процветание нашего государства.


Сегодня, обустраивая современную Россию, мы опираемся на ценности и традиции, которые формировали наши соотечественники на протяжении многих веков. В единстве российского народа – залог благополучия, процветания, достойного настоящего и уверенного будущего страны!

В этот праздничный день желаю прочного мира, гражданского согласия, стабильности, добра и процветания, крепкого здоровья и благополучия, веры и надежды! С праздником!», – говорится в поздравлении.

#Новости#День народного единства#4 ноября#Общество
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