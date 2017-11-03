Необычные подарки получают пассажиры такси в Белгородской области

Сотрудники Госавтоинспекции и борисовские таксисты борются за безопасность на дорогах с помощью акции «Такси закажи – подарок получи».
Теперь каждый пассажир получает от водителя подарок – световозвращатель, который делает пешеходов заметными в тёмное время суток и при плохой погоде, сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
Мероприятия по популяризации световозвращающих элементов проводятся на всей территории Белгородской области. В Губкине, например, световозвращатели бесплатно раздаютв пригородных автобусах.
Фото пресс-службы УМВД России по Белгородской области