Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Необычные подарки получают пассажиры такси в Белгородской области

3 ноября 2017, 12:17
Борисовские таксисты вручают пассажирам световозвращатели в рамках акции «Такси закажи – подарок получи».

Сотрудники Госавтоинспекции и борисовские таксисты борются за безопасность на дорогах с помощью акции «Такси закажи – подарок получи».

Теперь каждый пассажир получает от водителя подарок – световозвращатель, который делает пешеходов заметными в тёмное время суток и при плохой погоде, сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Мероприятия по популяризации световозвращающих элементов проводятся на всей территории Белгородской области. В Губкине, например, световозвращатели бесплатно раздаютв пригородных автобусах.

Фото пресс-службы УМВД России по Белгородской области

#Новости#Такси#Борисовский район#Акция#УМВД России по Белгородской области#Световозвращающие элементы#Подарок#Пассажир#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18