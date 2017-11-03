На оптовой базе в Белгороде полиция изъяла более 500 бутылок с алкоголем

Правоохранители оценили сумму ущерба, нанесённого правообладателям, в 140 тыс. рублей. По данному факту сотрудники УМВД возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Бизнесменам грозит до 3 лет лишения свободы и штраф в размере до 120 тыс. рублей.