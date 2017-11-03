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На оптовой базе в Белгороде полиция изъяла более 500 бутылок с алкоголем

3 ноября 2017, 13:13
Злоумышленники-бизнесмены привезли водку и коньяк из страны ближнего зарубежья для дальнейшей продажи.

Около 60 ящиков со спиртными напитками они оставили на оптовой базе одного из промышленных зданий Белгорода, где их обнаружили полицейские.

Правоохранители оценили сумму ущерба, нанесённого правообладателям, в 140 тыс. рублей. По данному факту сотрудники УМВД возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Бизнесменам грозит до 3 лет лишения свободы и штраф в размере до 120 тыс. рублей.

Расследование продолжается. В настоящее время полицейские устанавливают всех виновных, сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Фото пресс-службы УМВД России по Белгородской области

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