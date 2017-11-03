Мошенники из Нового Оскола под видом полицейских вымогали взятку у директора фирмы

Корочанский райсуд решил, что мужчины виновны в покушении на мошенничество в крупном размере по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Одного соучастника приговорили к одному году в колонии общего режима, другого — к двум годам в ИК строгого режима, после выхода они будут ограничены в свободе ещё на один год, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.