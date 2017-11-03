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Мошенники из Нового Оскола под видом полицейских вымогали взятку у директора фирмы

3 ноября 2017, 09:37
Они сообщили руководителю компании ложные сведения о якобы полученном на данную организацию заявлении и предложили не проводить доследственную проверку, если он заплатит 300 тысяч рублей.

Впервые глава фирмы и жители Нового Оскола встретились в августе возле рынка «Солнечный» в Белгороде. При передаче денег в селе Дальняя Игуменка в Корочанском районе их задержали настоящие полицейские.

Корочанский райсуд решил, что мужчины виновны в покушении на мошенничество в крупном размере по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Одного соучастника приговорили к одному году в колонии общего режима, другого — к двум годам в ИК строгого режима, после выхода они будут ограничены в свободе ещё на один год, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

#Новости#Мошенничество#Голосование по Конституции#Общество
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