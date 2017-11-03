Именные стипендии губернатора Белгородской области получили 20 лучших студентов

Из 81 претендента на именную стипендию губернатора было отобрано 20 юношей и девушек из Белгорода, Старооскольского городского округа, Белгородского, Борисовского, Валуйского, Волоконовского, Корочанского, Красногвардейского, Новооскольского, Ракитянского, Ровеньского, Чернянского, Шебекинского, Яковлевского районов. Это студенты семи белгородских вузов и 13 ссузов.
Они справились с заочным этапом и успешно презентовали свои проекты на очном собеседовании по трём направлениям: творческая деятельность, добровольчество в студенческой среде, а также развитие и популяризация студенческого движения.
Именную стипендию в размере 5000 рублей талантливые студенты будут получать с 1 сентября по 1 мая.
Фото Николая Русанова