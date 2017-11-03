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Именные стипендии губернатора Белгородской области получили 20 лучших студентов

3 ноября 2017, 16:38
Торжественное вручение наград состоялось сегодня, 3 ноября, в Доме правительства Белгородской области.

Из 81 претендента на именную стипендию губернатора было отобрано 20 юношей и девушек из Белгорода, Старооскольского городского округа, Белгородского, Борисовского, Валуйского, Волоконовского, Корочанского, Красногвардейского, Новооскольского, Ракитянского, Ровеньского, Чернянского, Шебекинского, Яковлевского районов. Это студенты семи белгородских вузов и 13 ссузов.

Они справились с заочным этапом и успешно презентовали свои проекты на очном собеседовании по трём направлениям: творческая деятельность, добровольчество в студенческой среде, а также развитие и популяризация студенческого движения.

Именную стипендию в размере 5000 рублей талантливые студенты будут получать с 1 сентября по 1 мая.

Фото Николая Русанова

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